حقيقة انضمام محمد صلاح للاتحاد السعودي خلال الانتقالات الشتوية

كشف مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، إمكانية جلب محمد صلاح إلى البطولة السعودية، مشيرًا إلى أن الفرصة قد تكون متاحة لكن يتعين الاحترام لوضعه مع ليفربول.

وأضاف: "نحن نحترم ليفربول، وإذا كان هناك فرصة، يجب أن يكون هناك اهتمام مشترك من جميع الأطراف المشاركة".

وتابع،:"نعتبر محمد صلاح نجمًا كبيرًا ومرغوبًا في أي دوري، لكننا ندرك سعادته الحالية في ليفربول، ونحن نحترم هذا الوضع.

في حال تاحت الفرصة وكان هناك اهتمام متبادل، فإن القرار يعتمد على جميع الأطراف المعنية، مع المحافظة على احترامنا لنادي ليفربول واللاعب نفسه.