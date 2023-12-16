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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتل الفلسطيني جريمة لايعاقب عليها الصهيوني بأكثر من سنة .. تحقيق نادر

الاحتلال
الاحتلال

فتح الكيان المحتل تحقيقا في قيام جنود الاحتلال الصهيوني بقتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية بدمٍ بارد رغم  عدم وجود أسلحة معهما ومعاناة أحدهما من حالة إعاقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

استشهد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال عملية توغل واعتقال بمخيم للاجئين.

وجهت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان اتهامات لجيش الاحتلال بارتكاب جرائم.

وذكرت المنظمة أن جيش الكيان نفذ "عمليتي إعدام خارج إطار القانون".

وخلال عملية القتل، كانت تطارد سيارتين عسكريتين إسرائيليتين مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الفارعة للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وقتل الجنود بالرصاص رجلا يبدو أنه كان يحمل علبة حمراء، وقالت "بتسيلم" إنه يدعى رامي جندوب ويبلغ من العمر 25 عاما.

وبعدها اقتربت المركبة العسكرية من جندوب وهو ملقى على الأرض ينزف، وأطلقت عليه طلقات عدة أخرى.

وبعدما قتلت الأول قام الاحتلال بقتل  ثائر شاهين (36 عاما)، وهو يتخفى تحت غطاء محرك السيارة، وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة.

وذكرت "بتسيلم" أن شاهين قتل على الفور، وتوفي جندوب متأثرا بجراحه في اليوم التالي.

فتح التحقيق وحدة تابعة للشرطة العسكرية وستحال النتائج إلى المدعي العام العسكري، وكل ذلك أمر نادر الحدوث في إسرائيل.

لكن على أفضل الأحوال لن يعاقب الجنود القتلة بأكثر من سنة سجن، ففي عام 2016 تم سجن جندي إسرائيلي 9 أشهر  بعدما قتل فلسطيني مصاب بجروح خطيرة وهو على الأرض مسجى بلا حراك في وحشية لا تصدر إلا عن الكيان المحتل.
 

الكيان المحتل بقتل فلسطينيين

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