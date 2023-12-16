سفير مصر الجديد في ابيدجان يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإيفواري الحسن واتارا

استقبل الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، السفير شريف سيف، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده في أبيدجان، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوت ديفوار.

واستهل الرئيس الحسن واتارا اللقاء، بتوجيه التحية إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، معرباً عن اعتزازه باللقاءات التي جمعتهما في العديد من المحافل الدولية، وأوضح أنه يتابع الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي من أجل احتواء الحرب في غزة، مشيداً في هذا الصدد بالمقاربة التي تتبناها مصر من أجل حل النزاعات بالطرق السلمية والتفاوض وذلك لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.



من جانبه، نقل السفير شريف سيف، للرئيس الحسن واتارا تحيات رئيس الجمهورية، معرباً عن اعتزازه بتعيينه سفيراً لمصر لدى كوت ديفوار.

وأكد على موقف مصر الثابت من الحرب في غزة برفضنا المطلق لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى التفاوض للوصول لحل شامل للقضية الفلسطينية.

كما تطرق اللقاء إلى مجالات التعاون بين البلدين، حيث أشاد الرئيس الحسن واتارا بتنامى وتيرة العلاقات في كافة المجالات، مثمناً في هذا الإطار الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للأشقاء في كوت ديفوار.

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