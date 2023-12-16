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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

70 يوما من حصار غزة.. مفيدة شيحة تفتح النار على إسرائيل

قطاع غزة
قطاع غزة

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الإعلاميين والمرسلين لمنع نشر الحقيقة.

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أنه قلوبنا مع أهالي غزة، والأميرة سلمى ابنه ملك الأردن ترافق طائرة الإنزال الجوي في غزة ، وشاركت في إنزال الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتحية للملك عبدالله الثاني وزوجته على الموافقة على هذا الأمر.
وتابعت مفيدة شيحة، أن اليوم الـ ٧٠ على حصار قطاع غزة، وعداد الشهداء يتخطى ٢٠ ألف، وفقدت كل الاحترام لأي منظمة حقوقية بعد الصمت الرهيب على جرائم الحرب ضد المواطنين والشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي.

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