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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة عاجلة من كهربا لاتحاد جدة وجماهيره بعد الفوز في مونديال الأندية

كهربا
كهربا

وجه محمود عبد المنعم كهربا رسالة هامة إلى نادي الاتحاد السعودي وجماهيره بعد فوز النادي الأهلي بثلاثية على اتحاد جدة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال كهربا عبر حسابه الشخصي على منصة اكس:"هاردلك من أعماق قلبي لنادي الاتحاد السعودي ، وشكراً لن تكفي ل جمهور الذهب على حسن الاستقبال ليا في الملعب .. كانت مباراة قمة فنيًا وجماهيريآ استمتع بها الجميع🙏🏻 مع تمنياتي لكم دائماً وابداً بالتوفيق 💛🖤".

 

 

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الاثنين المقبل على استاد الجوهرة.

كان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، ليصعد للدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخ البطولة ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

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