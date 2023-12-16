قبل عرضه .. تعرف على آخر أفلام أحمد البدري

انتهى المخرج الراحل أحمد البدري من إخراج أخر أفلامه "حمص وحلاوة" والذى لم يمهله القدر أن يشاهده، حيث توفاه الله قبل أن يعرض الفيلم .

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في إجازة منتصف العام الدراسي لعام 2024.

و فيلم "حمص وحلاوة" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، ويلتقون بفنانة شهيرة ثم تبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد، ويشارك في بطولة فيلم حمص وحلاوة مجموعة من المطربين الشعبيين، منهم: أمينة، محمود الليثي، رضا البحراوي، أحمد شيبة.

وفاة أحمد البدري

ورحل عن عالمنا يوم الجمعة 15 ديسمبر المخرج أحمد البدري أثر تدهور حالته الصحية.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج أحمد البدري، بمنشور عبر فيسبوك: قائلا: «الدوام لله المخرج الكبير احمد البدري».

وقدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين.

وكان هاجم صديق المخرج أحمد البدري أصدقاءه، وذلك بعد ان رفصوا زيارته ، وذلك فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وقال صديق المخرج أحمد البدري: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتي لو بكلمه مايلاقيش دي زيارة المريض صدقه إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وان الحاله عماله تتدهور وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقائه زاره.. معقوله ياناس".

واستكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

وأضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش الرعاية المركزة من 4 إلى 5 روحوا زوره واخلصوا النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.