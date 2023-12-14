كاملة أبو ذكري تحسم الجدل بشأن تصريح باسم سمرة عن نيللي كريم

خليتنا نعيط|

ردت المخرجة كاملة أبو ذكري على تصريحات باسم سمرة بعد أن انتقد أداء نيللي كريم فى مسلسل "بنت أسمها ذات" ، وقال إنها كانت تتعلم منه ومن إنتصار.

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وقالت كاملة أبو ذكري ببرنامج “حبر سري” تقديم أسما إبراهيم ، إن أول المشاهد لنيلي كريم كانت بمفردها تماما دون وجود باسم سمرة أو إنتصار .

وأضافت كاملة أبو ذكري ،قائلة: “ أنا ونانسي عبد الفتاح بكينا من قوة أداء نيللي كريم ، وأن المشهد كان مؤثرا جدا ومن المفترض أنها كانت بتعمل مشهد لذات وهي عندها ١٨ سنة ، فجأة لقيت نيللي صوتها بيتغير وفعلا جسدته كأنه حقيقي”.

وكان الفنان باسم سمرة قال ، إن النجمة نيللي كريم، كانت مرتبكة خلال تصوير مسلسل ذات، ولا تستطيع أن تنطق عدة جمل على بعضها، موضحا: "نيللي كريم ماكتنتش عارفه تقول كلمتين في مسلسل ذات، وأنا مش ليا فضل عليها، ولكن كنت أنا وانتصار منطلقين انطلاقة عظيمة".

وأضاف باسم سمرة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه كان يتقن الارتجال هو وانتصار في مسلسل ذات، وبعد ذلك دخلت معهم نيللي كريم، وأصبحت نجمة، متابعا: "نيللي بتشتغل على نفسها، وبعدين بقت نجمة جميلة".

وأوضح باسم سمرة، أن ورق الدور والمخرج؛ مهمين جدا بالنسبة له، قائلا: "لو الورق والمخرج متوفرين كويس؛ هبقى أنا في أمان"، مؤكدا حبه الكبير للنجم محمد هنيدي، ويعتبره ملك الكوميديا في مصر.