عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خليتنا نعيط|

كاملة أبو ذكري تحسم الجدل بشأن تصريح باسم سمرة عن نيللي كريم

صدى البلد

ردت المخرجة كاملة أبو ذكري على تصريحات باسم سمرة بعد أن انتقد أداء نيللي كريم فى مسلسل "بنت أسمها ذات" ، وقال إنها كانت تتعلم منه ومن إنتصار.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقالت كاملة أبو ذكري ببرنامج “حبر سري” تقديم أسما إبراهيم ، إن أول المشاهد لنيلي كريم كانت بمفردها تماما دون وجود باسم سمرة أو إنتصار .

وأضافت كاملة أبو ذكري ،قائلة: “ أنا ونانسي عبد الفتاح بكينا من قوة أداء نيللي كريم ، وأن المشهد كان مؤثرا جدا ومن المفترض أنها كانت بتعمل مشهد لذات وهي عندها ١٨ سنة ، فجأة لقيت نيللي صوتها بيتغير وفعلا جسدته كأنه حقيقي”.

 

txt

عمرو دياب يلتقي بـ رابح صقر في مهرجان الميدل بيست.. فيديو

txt

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

txt

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

txt

هيقولوا عليكي رخيصة | رسالة صادمة من عمرو عبد العزيز لهذه الفنانة

وكان الفنان باسم سمرة قال ، إن النجمة نيللي كريم، كانت مرتبكة خلال تصوير مسلسل ذات، ولا تستطيع أن تنطق عدة جمل على بعضها، موضحا: "نيللي كريم ماكتنتش عارفه تقول كلمتين في مسلسل ذات، وأنا مش ليا فضل عليها، ولكن كنت أنا وانتصار منطلقين انطلاقة عظيمة".

وأضاف باسم سمرة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه كان يتقن الارتجال هو وانتصار في مسلسل ذات، وبعد ذلك دخلت معهم نيللي كريم، وأصبحت نجمة، متابعا: "نيللي بتشتغل على نفسها، وبعدين بقت نجمة جميلة".

وأوضح باسم سمرة، أن ورق الدور والمخرج؛ مهمين جدا بالنسبة له، قائلا: "لو الورق والمخرج متوفرين كويس؛ هبقى أنا في أمان"، مؤكدا حبه الكبير للنجم محمد هنيدي، ويعتبره ملك الكوميديا في مصر.

أعمال كاملة أبو ذكري أعمال باسم سمرة أزمة باسم سمرة ونيللي كريم مسلسل بنت اسمها ذات برنامج “حبر سرى”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يلتقي بـ رابح صقر في مهرجان الميدل بيست.. فيديو

بعد تشويق الجمهور | تعرف على ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"

إليسا تفتتح حفلها الغنائي في ميدل بيست بالرياض | فيديو

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

أسعار تذاكر حفل أصالة وأحلام في دبي

درة: كنت أتمنى أعيش في فترة البهجة والإبداع

بعد دور عاملة بوفيه المشرحة.. يارا جبران تكشف سر نجاح مسلسل زينهم|فيديو

هيقولوا عليكي رخيصة | رسالة صادمة من عمرو عبد العزيز لهذه الفنانة

ترشيحاتنا

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع "تكافل وكرامة"

بركات : سيراميكا استحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023: فرص غير متوقعة للحصول على دخل

البيت الأبيض: سوليفان يلتقي عباس في رام الله الجمعة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-12-2023

بعد قطع الاتصالات في غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ