كاملة أبو ذكري: الحب كسرني.. ومشوفتش راجل حقيقي غير أبويا وأخويا

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن الرجل الحقيقي الوحيد في حياتها كان والدها ثم شقيقها، قائلة: "الراجل الحقيقي اللي في حياتي أبويا وأخويا وغير كده مفيش، وممكن تبقى قوية في الشغل وضعيفة في الحب وأنا ست ضعيفة في الحب والحب كسرني".

وأضافت كاملة أبو ذكري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها وقعت في اختيارات خاطئة في حياتها، متابعة: "اخترت غلط قوي ومش ندمانة وكل حاجة تعلمت منها وكنت أتمنى أكون نجحت في حياتي الشخصية زي حياتي العملية ويكون في سند وضهر وونيس ولكن أخويا وبنتي وحفيدي هما حياتي".

وتابعت: "اتوجعت قوي من الحب وكان جواز وطلاق وكل حاجة بتعدي ومش هحب وارتبط تاني، وأنا اتجوزت مرتين مرة 3 سنوات ومرة 8 سنوات وتأثرت بها كثيرا لأنها كانت عشرة طويلة".