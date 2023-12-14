عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاملة أبو ذكري: الحب كسرني.. ومشوفتش راجل حقيقي غير أبويا وأخويا

المخرجة كاملة أبو
المخرجة كاملة أبو ذكري

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن الرجل الحقيقي الوحيد في حياتها كان والدها ثم شقيقها، قائلة: "الراجل الحقيقي اللي في حياتي أبويا وأخويا وغير كده مفيش، وممكن تبقى قوية في الشغل وضعيفة في الحب وأنا ست ضعيفة في الحب والحب كسرني".

txt

كاملة أبو ذكري: ظروف العمل فى رمضان غير آدمية.. فيديو

txt

بدون وجه حق.. منتج ومؤلف شهير يهاجم كاملة أبو ذكري بسبب بيومي فؤاد

وأضافت كاملة أبو ذكري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها وقعت في اختيارات خاطئة في حياتها، متابعة: "اخترت غلط قوي ومش ندمانة وكل حاجة تعلمت منها وكنت أتمنى أكون نجحت في حياتي الشخصية زي حياتي العملية ويكون في سند وضهر وونيس ولكن أخويا وبنتي وحفيدي هما حياتي".

 

وتابعت: "اتوجعت قوي من الحب وكان جواز وطلاق وكل حاجة بتعدي ومش هحب وارتبط تاني، وأنا اتجوزت مرتين مرة 3 سنوات ومرة 8 سنوات وتأثرت بها كثيرا لأنها كانت عشرة طويلة".

كاملة أبو ذكرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ترشيحاتنا

الشرقاوي قارئا والأبيدي خطيبا.. ننشر تفاصيل خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة غدا

بيان عاجل للمقاومة الفلسطينية بشأن العدوان الغاشم على مدينة جنين

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. أهداف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

البيت الأبيض: سوليفان سيناقش في رام الله إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

4 إطلالات لياسمين صبري أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ