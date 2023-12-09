كاملة أبو ذكري: ظروف العمل فى رمضان غير آدمية.. فيديو

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري في البرومو الدعائي الذي نشره برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس، أن ظروف العمل خلال شهر رمضان وتصفها بأنها "غير آدمية" قائلة: "غير آدمية وغير حيوانية حتى الحمار ميقدرش عليها".

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وقد تفاعلت المخرجة كاملة أبو ذكري خلال الفترة الماضية على ما يحدث فى فلسطين من عنف وقصف على يد الإحتلال ، حيث أعربت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري عن استيائها من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، لما يحدث فى فلسطين وتفاقم أزمتها مع الإحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة .

وعلقت كاملة أبو ذكري، قائلة: طول عمري بحس إني شجاعة وبقدر أتحدى أي صعاب ومشاكل بعدي بيها في حياتي الشخصية والعملية، قد كدة دلوقتي حاسة إني شخص قليل الحيلة ونفسي الأرض تنشق وتبلعني لك الله يا فلسطين.

يذكر أن آخر أعمال كاملة أبو ذكري هو مسلسل بطلوع الروح التى شاركت بيه فى الماراثون الرمضاني لعام 2022 ، وهو بطولة الفنانة إلهام شاهين، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وتناول العمل قصة روح التي يستدرجها زوجها من مصر إلى داعش في سوريا، وتحاول روح الفرار لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا.

وشارك فى المسلسل نخبة من الفنانين منهم، منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، إلهام شاهين، عادل كرم، محمد حاتم، وهو من تأليف محمد هشام عُبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.