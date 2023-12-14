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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يلتقي بـ رابح صقر في مهرجان الميدل بيست.. فيديو

عمرو دياب ورابح صقر
عمرو دياب ورابح صقر

التقي المطرب عمرو دياب بالفنان رابح صقر أثناء إحيائه حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

تصدر عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

واحتل عمرو دياب مع اسم ألبومه المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر رواجا، ويعد الألبوم مفاجأة لجمهور عمرو دياب مع اقتراب مطلع عام 2024.

ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى.

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واستأنف الهضبة عمرو دياب نشاطه الفني خلال الفترة الماضية وعاد لأول حفلاته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بعد فترة من التوقف نظرًا لتفاقم أحداث القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف بشكل مستمر.

 وغنى عمرو دياب باقة من أشهر أغنياته التى حققت تفاعل جماهيري ضخم ، مثل  “أنت الحظ” و“لو اتساب” و"يوم تلات" و“شكرًا من هنا لبكرة.

عمرو دياب أخبار رابح صقر حفلات الميدل بيست أغاني ألبوم عمرو دياب

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