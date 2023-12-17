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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع اقتراب الامتحانات.. جامعة القاهرة تستمر باليوم الدراسي بشكل منتظم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

ومع ذلك أعلنت جامعة القاهرة الدولية انتظام التطبيق العملي لطلاب في معامل وقاعات المذاكرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تكون الجامعة منارة تعليمية ذات جودة عالمية في المجال التعليمي والتطبيقي.

كماأن  المعامل تتيح الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ الملائمين لهم للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية.

 وقد وفرت الجامعة قاعات للمذاكرة للطلاب في غير أوقات المحاضرات.

وكان قد أوضح الدكتور محمد الخشت، أن إنشاء الجامعة الدولية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي نحو آفاق مستقبلية أكثر تميزا، ويطبق منذ اليوم الأول أحدث أنظمة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتطبيق العملي، ويتجه نحو احترافية وعالمية الأداء المؤسسي والأكاديمي وفقًا للمعايير المتفق عليها دوليًا، ويمتلك قدرات إكاديمية علمية وعملية تنافسية محليا ودوليا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية أصبحت حقيقة ملموسة على أرض الواقع بعد أن كان حلمًا، وانطلقت العملية التعليمية به وفُتحت أبوابها أمام الطلاب لبدء الدراسة به للمرة الأولى هذا العام  2023/2024، لتصبح أول جامعة دوليةتخرج من رحم جامعة حكومية، ويستهدف المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وخلق كيان أكاديمي عالمي جديد يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة، والمساهمة في الانتقال بالتعليم الجامعي نحو العالمية ومنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، وتأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الايجابية في بيئة عالمية تفاعلي، وتقديم خريجين بمواصفات عالمية يساهمون في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وذوى قدرة تنافسية للعمل محليًا ودوليًا، وهو ما يتم تحقيقه من خلال الإعتماد على طرق تدريس تواكب الاستراتيجيات الحديثة، والأستعانة بعدد من الأساتذة الأجانب الزائرين بجانب الأساتذة المصريين المميزين، وتوفير الوسائط التعليمية المتطورة وقاعات دراسية ومعامل وقاعات مذاكرة تم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية

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