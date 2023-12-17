السياحة والآثار تقر إيقاف مقرين يمارسان العمل بدون ترخيص

أصدرت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية في وزارة السياحة والآثار ، قرار إدارى رقم 856 لسنة 2023 ، نصت مادته الأولي على الغلق الإداري لمقران بالقاهرة والدقهلية ، لمزوالتهما العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها .

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين بالقاهرة و الدقهلية لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة ، وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم .