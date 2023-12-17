كوهين: انسحاب حزب الله من جنوب لبنان ضرورة لمنع تصعيد الحرب

صرح وزير الخارجية الصهيوني ايلي كوهين بأن هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان ولكن الأمر مرهون بالمجتمع الدولي.



وذكر انه إذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا.



واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن أفضل طريقة لعدم حدوث تصعيد هو ضرورة إجبار حزب الله على الانسحاب من جنوب لبنان.

وزعم إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي أنه ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.



واعتبر كوهين الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس، وهو ما يقول باستمرار قتل وتهجير المدنيين الفلسطينيين.

