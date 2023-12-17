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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة OOCL العالمية تعلن وقف توصيل الشحنات إلى إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة OOCL المتخصصة في نقل الحاويات، أنها لن تقوم بتوصيل أي شحنات إلى إسرائيل، في ظل تهديدات وهجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

وتملك شركة OOCL، خط لنقل الحاويات والخدمات اللوجستية وجنسيته من هونغ كونغ، وتعد إحدى شركات نقل دولية متكاملة للحاويات والخدمات اللوجستية والمحطات الطرفية ولها مكاتب في 70 دولة، ولديها 59 سفينة من فئات مختلفة.

وفي وقت سابق، هددت جماعة الحوثي اليمنية من أي تحرك أمريكي وإسرائيلي وغربي ضدها، وقالت إنه سيكون لهذا التحرك عواقب وخيمة.

وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي لقناة الميادين إن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأمريكية والغربية والإسرائيلية" مضيفا أن العمليات ضد إسرائيل ستستمر.

وأكد أن اليمن "حاضر" بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أمريكية إسرائيلية غربية.

وكان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال أمس الجمعة، إن عبور الشحن التجاري في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين، وسيكون لدى البيت الأبيض المزيد ليقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة.

وهاجمت الحوثيون من قبل سفنا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ما يزيد على شهرين.

شركة OOCL المتخصصة في نقل الحاويات إسرائيل البحر الأحمر هجمات الحوثيين هونغ كونغ

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