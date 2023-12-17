بنك القاهرة: تقديم 30% من التمويلات للقطاع الخاص إلى المرأة و25% للشباب

قال طارق فايد رئیس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاھرة، إن منصة "حافز" سيكون لها دور كبير في الوصول للمستفيد الأخير.

وأضاف فايد، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أن البنك يقدم 30% من إجمالي التمويلات للقطاع الخاص إلى المرأة، فيما يوجه 25% إلى الشباب.

ولفت إلى النشاط الكبير لبنك القاهرة في الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية المالية كانت محفزة لدور البنك في هذا الإطار من خلال دعم مالي واستشاري.



وانطلق منذ قليل مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

و تتضمن فعاليات المؤتمر أبرز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية وحجم التمويلات التنموية والمنح خلال العام.