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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: منصة "حافز" نقلة نوعية في السوق المصرية

صدى البلد

قال كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن منصة "حافز" هي نقلة نوعية في السوق المصرية ستساعد على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص وهو ما نهدف له من خلال عملنا مع مصر.

 

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي، إلى أن دول الكتلة تعمل على دعم إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أكبر من خلال محورين أولهما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لإدراك أهمية دورها في التنمية الاقتصادية التي تهدف الحكومة المصرية لتحقيقها.

 

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالإطار التشريعي، والذي نعمل مع مصر بشكل عميق في ذلك السياق لتكون قادرة على توفير بيئة تشريعية تستطيع توفير الثقة للمستثمرين، مما يحقق المزيد من جذب الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية.


وانطلق منذ قليل مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

وتتضمن فعاليات المؤتمر أبرز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية وحجم التمويلات التنموية والمنح خلال العام.

الاتحاد الأوروبي حافز الاستثمارات القطاع الخاص

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