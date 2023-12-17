حفظ الأمانة.. الرواق الأزهري ينظم ندوة بالتعاون مع الشباب والرياضة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالشرقية، في تنفيذ فعاليات الموسم الثاني لبرنامج الرواق الازهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في اذهانهم وتوجيههم الي الطريق الصحيح.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، إلى استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الازهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة، ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بمركز شباب العزيزية التابع لإدارة شباب منيا القمح شرق وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الشيخ عبد الرحمن سعد بتقديم ندوة دينية بعنوان (حفظ الامانات) تم خلالها بيان معني الأمانة في الإسلام فهي تعد فرضا على كل مسلم ومسلمة فمن لم يتعد حدود الله وأطاعه فقد حفظ الأمانة ومن تجاوز حدود الله فقد خان الأمانة فمصطلح الأمانة يشمل العبادات والعادات والأخلاق وليس مقتصر على جزء واحد من أجزاء الدين فهو يدفع المسلم إلى فعل ما أمره الله تعالى به واجتناب ما نهاه عنه.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.