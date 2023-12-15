ضبط 2 طن سماد مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين فاقوس بحمله تموينيه برئاسه محمد سليمان مدير الإدارة، واسفرت الحمله عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 47 شيكارة سماد اليوريا 46% مخصص للجمعيات الزراعية ومحظور تداوله بالأسواق زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالي كمية ٢٣٥٠ كجم وتم تحرير محضر بالواقعه ضد المخالف..

كما تمكنت الحملة من تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 2 تقرير إثبات حاله انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه.