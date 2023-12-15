إصابة سيدة وابنتها في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيبت سيدة ونجلتها بكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق تيمور – الحسينية بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية بإستقبال كلا من "فاطمة ا ا" 40 سنة و"ندا م ع" 15 سنة مقيمين منشية ابو عمر مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابات إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق تيمور – الحسينية بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفي الحسينية وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.