عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 أطنان مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية،  قامت حملة تموينية من قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي بالإشتراك مع إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبدالقادر مدير الادارة بالتفتيش على عدد من المصانع والمحال التجارية والمخابز وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 4922 جنح العاشر ضد  س .م .ع  صاحب مصنع بالعاشر لضبط 40 شيكارة صودا كاوية زنة الواحدة  25 كجم بإجمالي وزن  طن صودا كاوية مجهولة المصدر.

أورمان الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق

كما تم تحرير محضر رقم 4923 جنح  العاشر ضد  ز . ز .ك صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالعاشر لضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر وتحرير المحضر رقم 4924 جنح العاشر ضد  ش .م .م صاحب محل بقالة بالعاشر لضبط طن أرز مجهول المصدر.

كما قامت الحملة بالتفتيش على عدد من المخابز البلدية أسفرت عن  تحرير 3 محاضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم نظافة أدوات العجين.

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة تموين العاشر من رمضان الإجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية الحملات التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

سداد مصروفات 1000 دولار.. إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد

5 خلفاء محتملين لبنيامين نتنياهو.. من هم

التنمية الصناعية تعلن عن تسهيلات جديدة في قطاع الأراضي

إدارة بايدن: لن نفرض شروطا على المساعدات المقدمة لإسرائيل

تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان القاهرة والوجه البحري لمدة 24 ساعة

الرقابة المالية تطور ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

فيديو

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ