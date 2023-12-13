ضبط 4 أطنان مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت حملة تموينية من قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي بالإشتراك مع إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبدالقادر مدير الادارة بالتفتيش على عدد من المصانع والمحال التجارية والمخابز وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 4922 جنح العاشر ضد س .م .ع صاحب مصنع بالعاشر لضبط 40 شيكارة صودا كاوية زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي وزن طن صودا كاوية مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم 4923 جنح العاشر ضد ز . ز .ك صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالعاشر لضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر وتحرير المحضر رقم 4924 جنح العاشر ضد ش .م .م صاحب محل بقالة بالعاشر لضبط طن أرز مجهول المصدر.

كما قامت الحملة بالتفتيش على عدد من المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم نظافة أدوات العجين.