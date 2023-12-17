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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تعلن عودة الصبي المفقود في فرنسا منذ 6 سنوات

صدى البلد

قالت الشرطة البريطانية، إن أليكس باتي، المراهق البريطاني الذي عاد إلى الظهور في جنوب فرنسا بعد اختفائه قبل ست سنوات، عاد إلى بريطانيا أمس، السبت.

واختفى الصبي، الذي ترك مجتمعًا روحانيًا في جبال البيرينيه، عن عمر ناهز 11 عامًا خلال عطلة مع والدته وجده في مالقة بإسبانيا عام 2017.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى أن المراهق التقى بأحد أقربائه وضباط الشرطة الذين رافقوه في رحلة عودته إلى بريطانيا.

وقال مات بويل، مساعد رئيس الشرطة، للصحفيين: “يسعدني للغاية أن أقول إن أليكس عاد الآن بسلام إلى المملكة المتحدة بعد ست سنوات”.

وأضاف بويل أنهم بحاجة إلى التحدث مع المراهق لمعرفة ما حدث له لتحديد ما إذا كان سيكون هناك تحقيق جنائي.

وقال أنطوان ليروي، نائب المدعي العام في تولوز، يوم الجمعة، إن المراهق أمضى العامين الماضيين في مناطق مختلفة بجنوب فرنسا، ويعيش في “مجتمعات روحية” مع والدته، ولكن ليس في طائفة.

وأضاف ليروي أن الجد توفي منذ حوالي ستة أشهر، مشيرا إلى أن والدة الصبي ربما تكون موجودة حاليًا في فنلندا.

وأفاد تلفزيون BFM الفرنسي بأن عملية بحث جارية للعثور على والدة باتي.

المملكة المتحدة رئيس الشرطة جنوب فرنسا مانشستر الكبرى نائب المدعي العام

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