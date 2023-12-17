للحصول علي السكر بسعر 12 جنيه للكيلو .. كيفية استخراج بطاقة تموين

سعر السكر يبحث عنة عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة السكر المدعم او الحر المباع في المجمعات الأستهلاكية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو بجانب أيضا طرح السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه .

وطرحت الوزارة السكر الحر بأكثر من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية وطرح أكثر من 30 ألف طن على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

يبحث المواطنين، عن كيفية استخراج بطاقة تموين للحصول علي السكر المدعم وذلك عن طريق الخدمة المقدمة من بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها، بطرق سهلة وبسيطة.

بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية

- ادخل إلى بوابة مصر الرقمية. - اضغط على خدمات التموين -ثم اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة. -حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب. - إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي. -اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين. - يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية. - اضغط على موافق. - إدخال العنوان الذي تريد الاستلام عليه. - اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك. -سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل. - حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل:- أمان ومصاري. أدخل بريدك الإلكتروني. رقم المحمول الخاص بك. ثم اضغط على التالي. - سيظهر لك كود السداد -عداد مداد صلاحيته. -احفظ الكود أو التقط صورة له. -طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك. -اطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد. - ستظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح. -يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب.

بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023