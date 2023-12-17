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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار برنامج "نتشارك" بتواجد عشرات الشباب في جنوب سيناء

برنامج نتشارك
برنامج نتشارك

استمر برنامج" نتشارك " اليوم الثاني علي التوالي بمدينة شرم الشيخ بمشاركة عشرات الشباب من كافة مدن جنوب سيناء. 

وانطلق البرنامج أمس من  مدينة شرم الشيخ كأول محطة له بمحافظة جنوب سيناء وعقدت جلسات التدريب بمركز التنمية الشبابية لمدة 4 أيام.

ويأتي ذلك تحت إشراف  وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع اليونسيف  ونفذ فعاليات برنامج «نتشارك»، المدرب احمد قنديل  بإشراف  الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

ومن جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أن هذه الفعالية لاكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع .

برنامج

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استمرار برنامج نتشارك جنوب سيناء

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