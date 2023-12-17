فشل استخباراتي.. الاحتلال يكتشف نفقا ضخما لـ حماس استخدمته في 7 أكتوبر

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي عثر على نفق كبير متاخم لحدود قطاع غزة ما يثير علامات استفهام حول المعلومات الاستخباراتية لدي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل عملية طوفان الأقصي يوم 7 أكتوبر وانطلاق الحرب الإسرائيلية.

وقالت أسوشيتد برس نقلا عن متحدث عسكري إسرائيلي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعلم بخبر النفق قبل يوم 7 أكتوبر لأن الدفاعات تكتشف فقط الأنفاق المخصصة لدخول إسرائيل.

وأضاف المصدر العسكري الإسرائيلي: "كنا نعرف أن لـ حماس شبكة أنفاق لكن لم نعتقد أنها قادرة على شن هجوم واسع النطاق"، مشيرا إلى أننا لا نستغرب أن تكون هذه استراتيجية حركة حماس، لكن المفاجئ نجاحها وحجم النفق كان صادما حقا.

وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق الجنرال عاموس مالخا، إن تل أبيب فشلت أمام عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح مالخا، أن إسرائيل فشلت في توفير الردع، وأن الجميع في بلاده يتحمل مسؤولية ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأعرب عن الخجل والإهانة بسبب الفشل الاستخباراتي الواضح في 7 أكتوبر، وسيتم التحقيق فيه حتى النهاية، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.