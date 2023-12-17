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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: المقاومة تكبد الاحتلال خسائر في الأفراد والمعدات.. ونسعي لوقف الحرب المجنونة

حركة حماس
حركة حماس

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، إن المقاومة تصد العدوان الصهيوني وتكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات.

وأضاف الحية، أن “المقاومة صامدة وقادرة على تكبيد العدو مزيدا من الخسائر”، مشيرا إلي أنه “يجب وقف العدوان ويمكن بعد ذلك الحديث عن تبادل الأسرى وإغاثة شعبنا”.

وأوضح أن “حماس عصية على الاستجابة للتهديدات تحت الضغط”، مشيرا إلي أن  “المقاومة لديها الامكانات للصمود أياما وأسابيع وشهورا”.

وقال الحية: “ نطمئن شعبنا وأمتنا بأن المقاومة بخير وصامدة”، مشيرا إلي أن “الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية وسيبقى صامدا في أرضه ويحتضن مقاومته”.

وأضاف: “ لن يردنا عن الدفاع عن شعبنا إلا تحرير أرضنا ومقدساتنا.. وما يهمنا اليوم هو وقف العدوان وهذه الحرب المجنونة”.

وقف إطلاق نار شامل

وتابع: “ نريد وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة.. ونريد بكل وضوح وحدة لشعبنا في غزة والضفة”، مضيفا: “نريد وقفا للعدوان ثم نذهب للإعمار والبناء ثم نتحدث بعد ذلك عن الأسرى”.

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وأوضح أن “اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم”.

ولفت الحية، إلي أن “طوفان الأقصى جاء ردا على الاستهتار بالشعب الفلسطيني وإدارة الظهر لحقوقه.. طوفان الأقصى جاء ردا على الاعتداء على مقدساتنا ومحاولة تصفية قضية شعبنا”.

وأضاف: “هدفنا الأساسي هو وقف العدوان على شعبنا وكيفية إغاثة شعبنا”، لافتا إلي أن “غزة والضفة وكل فلسطين وحدة واحدة ومن يقرر الحكم هو شعبنا”.

المقاومة الفلسطينية المقاومة حماس

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