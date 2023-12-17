شاهد..جيش الاحتلال ينشر فيديو لـ محمد السنوار يستقل سيارة عبر نفق بغزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو تم الحصول عليه من قطاع غزة، يظهر القائد الكبير في حركة “حماس” الفلسطينية، محمد السنوار، شقيق زعيم حماس، يحيى السنوار، في سيارة تسير عبر نفق رئيسي كشف عنه الجيش في وقت سابق اليوم.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن بناء شبكة الأنفاق الرئيسية التي تم اكتشافها بالقرب من معبر إيرز الحدودي كان بقيادة محمد السنوار.

وهذا هو أكبر نفق هجومي لـ حماس اكتشفه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإطلاق.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف “أكبر نفق لحماس” في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 2.5 ميل).

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق، الذي تم تأمينه قبل بضعة أسابيع ولكن تم الكشف عنه للجمهور يوم الأحد، واسع بما يكفي لقيادة مركبة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترًا (أكثر من 160 قدمًا) تحت الأرض ومجهز بالكهرباء والتهوية والاتصالات.

ولا يعبر المعبر إلى إسرائيل ولكنه ينتهي على بعد 400 متر قبل معبر إيريز المغلق الآن على الحدود الشمالية بين إسرائيل وغزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق هو جزء من “البنية التحتية الإستراتيجية” لحماس وسيتم تدميره.