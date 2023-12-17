مجـ.زرة جديدة.. 30 شهيدا و100 مفقود في قصف إسرائيلي على منازل بجباليا

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اليوم الأحد، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وفقدان 100 آخرين في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال بحق عائلتي البرش وعلوان في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت “صفا”، “شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة السدرة بحي الدرج في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تلفزيون فلسطين، بأن مجمع ناصر الطبي في غزة استقبل 28 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أنه سيطر على أجزاء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميدان بني سهيلا بالمدينة، شرق وسط المدينة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أنه ضرب مكتب قائد لواء خان يونس التابع لحماس و”البنية التحتية الإرهابية”.