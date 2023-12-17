رئيس أركان جيش الاحتلال: قتـ.ل قواتنا 3 أسري في غزة صعب ومؤلم

علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، علي الحادث الذي قتلت فيه نيران الجيش الإسرائيلي ثلاثة من الأسري في غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: “آمل أن تتاح لنا فرصة أخرى وأن يتمكن المختطفين من المجيء إلينا والقيام بالشيء الصحيح”، مضيفا: “الحادث صعب ومؤلم للغاية، ومن السهل حقا ألا يحدث.. فكر، لماذا جئنا للمناورة؟ لقد حددنا ثلاثة أهداف: تفكيك حماس، وإعادة الأمن إلى سكان الغلاف، وإعادة المختطفين”.

وأضاف: “في هذه الحادثة، خرج ثلاثة أشخاص، أخذوا في الاعتبار أنهم كانوا يخاطرون عندما جاءوا إلى قوة الجيش الإسرائيلي، ومن أجل تقليل المخاطر، خلعوا قمصانهم حتى لا يعتقد أحد أن لديهم عبوة ناسفة وحملوا قطعة قماش بيضاء على عمود، وجاءوا وتحدثوا باللغة العبرية، وطلبوا المساعدة”.