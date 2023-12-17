عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال: قتـ.ل قواتنا 3 أسري في غزة صعب ومؤلم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، علي الحادث الذي قتلت فيه نيران الجيش  الإسرائيلي ثلاثة من الأسري في غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: “آمل أن تتاح لنا فرصة أخرى وأن يتمكن المختطفين من المجيء إلينا والقيام بالشيء الصحيح”، مضيفا: “الحادث صعب ومؤلم للغاية، ومن السهل حقا ألا يحدث.. فكر، لماذا جئنا للمناورة؟ لقد حددنا ثلاثة أهداف: تفكيك حماس، وإعادة الأمن إلى سكان الغلاف، وإعادة المختطفين”.

وأضاف: “في هذه الحادثة، خرج ثلاثة أشخاص، أخذوا في الاعتبار أنهم كانوا يخاطرون عندما جاءوا إلى قوة الجيش الإسرائيلي، ومن أجل تقليل المخاطر، خلعوا قمصانهم حتى لا يعتقد أحد أن لديهم عبوة ناسفة وحملوا قطعة قماش بيضاء على عمود، وجاءوا وتحدثوا باللغة العبرية، وطلبوا المساعدة”.

منظمة التحرير: نتنياهو أدخل الأموال إلى غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني

أقارب نائب بريطاني محاصرون في كنيسة بغزة وسط هجمات القناصين الإسرائيليين

الاحتلال الاسرائيلي الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

غير مرغوب فيهم.. السودان يعلن طرد 3 دبلوماسيين تشاديين

منظمة التحرير: نتنياهو أدخل الأموال إلى غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني

نزاع داخلي شرس.. زيلينسكي يواجه وضعا خطيرا في أمريكا

أوكرانيا هدية غير متوقعة لـ بوتين قبل السنة الجديدة.. تفاصيل

وزير الدفاع الأمريكي يتدخل لوقف الهجوم الإسرائيلي الشامل على غزة

ارتفاع كبير.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلاه منذ بدء الهجوم على غزة

سرايا القدس تعلن قصف معدات القوات الإسرائيلية بأسلحة خطيرة جنوب دير البلح

بيان عاجل من حماس بشأن مستقبل قطاع غزة

ترشيحاتنا

ولاية سودانية تعلن حظر التجول بسبب الظروف الأمنية

الأهلي في المونديال| مروان عطية: جاهزون لمباراة فلومينينسي.. وهدفنا الفوز

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

وزيرة الخارجية الفرنسية تطالب بهدنة عاجلة لإنقاذ 2 مليون فلسطيني من الجوع

7 مجالات.. وظائف خالية بشركة مياه الشرب بالقاهرة

القردة والبعوض السبب| البشرية على مشارف حرب عالمية.. وأمريكا تعلن عجزها أمام تهديدات الفيروسات العابرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

فيديو

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ