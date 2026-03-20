الضربات تتوالى ضد إيران.. جيش الاحتلال يقصف مصانع أسلحة وسط طهران

أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في موجتين من الغارات الجوية على طهران ووسط إيران ليلًا وصباح اليوم.

وفي طهران، أفاد جيش الاحتلال باستهدافه عدة مصانع أسلحة، بالإضافة إلى مواقع تُستخدم لتطوير مكونات الصواريخ الباليستية، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي شرق طهران، استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منشآت كانت تُخزن فيها صواريخ باليستية، بينما كان جنود إيرانيون يتواجدون فيها، وفقًا لما ذكره الجيش.

وأضاف أنه رصد في الأيام الأخيرة أن إيران تُطلق صواريخ باليستية على إسرائيل من وسط البلاد، بعد أن "أضعف الجيش معظم قدرات النظام على الإطلاق من غرب إيران".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الإيرانية شنت 8 موجات من الصواريخ الإيرانية منذ صباح اليوم، حيث تركزت على وسط إسرائيل وتحديدا على مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب التي تضم منشآت طاقة ومياه.

فيما فعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في حيفا وفي عدة مناطق بالجليل الأعلى شمال إسرائيل بعد رصد صواريخ من إيران قبيل سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل.