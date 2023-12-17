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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التحرير الفلسطينية: يجب محاسبة حماس بعد وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين
فلسطين

قال أمين سر اللجنه التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ، إن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين ولدينا الحق في العودة إليه.

وأضاف الشيخ في تصريحات إعلامية له اليوم الأحد، أنه يجب توحيد "الكل الفلسطيني" ووضع تصور شامل للمستقبل، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية ليست غائبة عن قطاع غزة ونتحمل مسؤولياته.

وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية تخصص 140 مليون دولار لقطاع غزة شهريا، مقرا أن نهج التسوية بين المكونات الفلسطينية لم ينجح.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي تجري السلطة الفلسطينية اتصالات مع كل دول العالم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الشيخ إن نهج التسوية بين المكونات الفلسطينية لم ينجح، مضيفا أنه لا توجد اتصالات جدية ورسمية مع حماس منذ اجتماع العلمين في مصر.

وأشار إلى أن حماس هي من قطعت الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أنه ستتم محاسبة حركة حماس لكن بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد أمين سر اللجنه التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، على أن السلطة أكدت لـ حماس ضرورة أن يكون هناك اتفاق على شكل النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني.

كما رحب الشيخ بانضمام كل الفصائل إلى السلطة، قائلا إن السلطة الفلسطينية ترحب بانضمام كل الفصائل لنا لكن تحت أجندتنا وسياستنا.

على جانب آخر، قال الشيخ إنه لا يجب أن يرتهن القرار الفلسطيني بهذه العاصمة أو تلك.

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