الولايات المتحدة تطالب السلطة الفلسطينية بإدارة غزة بعد إسقاط حماس | تقرير

توجه عدد من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية إلى الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أمل أن يتمكن الرئيس البالغ من العمر 88 عاماً - وهو شاهد على الحرب بين إسرائيل وحماس - من واقع سلطته الفلسطينية لإدارة غزة بعد الصراع المندلع منذ 7 أكتوبر الماضي.

والرئيس عباس الذي كان مهندس اتفاقات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 التي أنعشت الآمال في إقامة دولة فلسطينية، تتضاءل شرعيته بشكل مطرد بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ولكن في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أوضح الرئيس الامريكي جو بايدن أنه يريد رؤية السلطة الفلسطينية - التي يديرها عباس منذ عام 2005 - تتولى المسؤولية في غزة بمجرد انتهاء الصراع، وتوحيد قطاع غزة. الإدارة مع الضفة الغربية.

والتقى جيك سوليفان، مستشار بايدن للأمن القومي، مع عباس أمس الجمعة في رام الله، ليصبح أحدث مسؤول أمريكي كبير يحثه على تنفيذ تغيير سريع.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصحفيين بعد لقائه بالزعيم الفلسطيني في أواخر نوفمبر إنهما ناقشا الحاجة إلى إصلاحات لمكافحة الفساد وتمكين المجتمع المدني ودعم الصحافة الحرة.

وقال ثلاثة فلسطينيين ومسؤول إقليمي كبير اطلعوا على المحادثات إن مقترحات واشنطن وراء الأبواب المغلقة ستشمل أيضا تنازل عباس عن بعض سيطرته على السلطة.

واكدت المصادر الفلسطينية والإقليمية أنه بموجب المقترحات التي تم طرحها، يمكن لعباس أن يعين نائبا له، ويسلم صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس وزرائه، ويدخل شخصيات جديدة في قيادة المنظمة.

ولم يقدم البيت الأبيض إجابات على أسئلة وكالة رويترز بهذا الشأن. وقالت وزارة الخارجية إن خيارات القيادة هي مسألة تخص الشعب الفلسطيني ولم توضح الخطوات اللازمة لتنشيط السلطة.

وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه برام الله، قال عباس إنه مستعد لتجديد السلطة الفلسطينية بزعماء جدد وإجراء الانتخابات - التي تم تعليقها منذ فوز حماس في الانتخابات الأخيرة عام 2006 وطرد السلطة الفلسطينية من غزة، بشرط وجود اتفاق دولي ملزم من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.

وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف.

وقال عباس في المقابلة الأسبوع الماضي عندما سئل عن المقترحات الأمريكية 'المشكلة ليست تغيير السياسيين (الفلسطينيين) وتشكيل حكومة جديدة، المشكلة هي سياسات الحكومة الإسرائيلية'.

ووفقاً لشخص مطلع في واشنطن على الأمر، حسب رويترز، أعرب عباس عن انفتاحه على بعض المقترحات الأمريكية لإصلاح السلطة الفلسطينية، ومنح مكتب رئيس الوزراء صلاحيات تنفيذية جديدة.

وبينما يصر المسؤولون الأمريكيون على أنهم لم يقترحوا أي أسماء على عباس، تقول مصادر إقليمية ودبلوماسيون إن البعض في واشنطن وإسرائيل يفضلون حسين الشيخ، وهو مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، كنائب محتمل وخليفة مستقبلي.

وقالت أربعة مصادر أمريكية، من بينها اثنان من مسؤولي الإدارة، إن واشنطن ناشدت الأردن ومصر ودول الخليج - التي لها بعض النفوذ على السلطة الفلسطينية - إقناع عباس بمواصلة الإصلاحات المؤسسية بشكل عاجل للاستعداد 'لليوم التالي'. ولم يرد المسؤولون في الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة على الفور على طلبات التعليق.

وقالت المصادر الأمريكية إن عباس تعهد عدة مرات بإصلاح إدارته في السنوات الأخيرة وليس لديه الكثير ليقدمه لذلك، لذا سيواصل كبار المسؤولين الأمريكيين الضغط بينما ينتظرون لمعرفة ما إذا كان سيفعل ذلك خلال هذه المرة.

ومع ذلك، يدرك المسؤولون الأمريكيون أن عباس يظل الشخصية القيادية الفلسطينية الواقعية الوحيدة في الوقت الحالي، على الرغم من عدم شعبيته بين الفلسطينيين وعدم ثقته بإسرائيل، التي نددت بفشله في إدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحث مساعدو بايدن القادة الإسرائيليين بهدوء على التخلي عن مقاومتهم للسلطة الفلسطينية، بمجرد تنشيطها، والاضطلاع بدور قيادي في غزة بعد الصراع، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة السرية للسلطة الفلسطينية. المحادثات.

وقالت مصادر دبلوماسية فلسطينية وأمريكية إن المحادثات حول ما سيحدث بمجرد انتهاء الحرب تزايدت في الأسابيع الأخيرة، لكن لم يتم عرض أي خطة على عباس.

وتصاعدت الإدانة الدولية للهجوم الإسرائيلي مع ارتفاع عدد القتلى، ليقترب من 19 ألف شخص يوم الجمعة وفقا للسلطات الصحية في غزة، لكن نتنياهو أصر على أن الحرب ستستمر حتى يتم تدمير حماس، وإعادة الرهائن، وجعل إسرائيل آمنة من الهجمات المستقبلية.

وغزت القوات الإسرائيلية قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس عبر الحدود في جنوب إسرائيل قبل أكثر من شهرين والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وناقش سوليفان يوم الخميس الماضي مع نتنياهو التحركات لتحويل الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى عمليات أقل كثافة تركز على أهداف ذات قيمة عالية.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن الولايات المتحدة تخبر إسرائيل أيضًا أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية يجب أن يكون لها في نهاية المطاف وجود في غزة بعد الحرب، كما تفعل بالفعل في أجزاء من الضفة الغربية.

لكن نتنياهو قال يوم الثلاثاء الماضي إن هناك خلافا مع حليفه الأمريكي بشأن السلطة الفلسطينية التي تحكم غزة.

وتأسست السلطة الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو عام 1993، والتي تسيطر عليها حركة فتح التي يتزعمها عباس، وكان من المفترض أن تكون إدارة مؤقتة لقيادة الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويديرها عباس منذ 18 عاما دون أن يحقق ذلك.