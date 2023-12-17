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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن إحصائية جديدة لشهداء غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في بيان يوم الأحد إن حوالي 18800 فلسطيني – 70٪ منهم نساء وأطفال – لقوا حتفهم في غزة بين 7 أكتوبر و 15 ديسمبر.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى أكثر من 300 عامل في القطاع الصحي و86 صحفيا و135 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وحوالي 35 من طواقم الدفاع المدني.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 51100 شخص أصيبوا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وتابعت الوزارة في تقريرها أن ثمانية فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيا في القطاع، وأن معدلات الإشغال ارتفعت إلى 206% في أقسام المرضى الداخليين و250% في وحدات العناية المركزة.

ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وتبني الوزارة أرقامها على البيانات الواردة من المستشفيات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وحتى الأسبوع الماضي (10 ديسمبر/كانون الأول)، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 22 ألف هدف في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على رقم محدث.

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إحصائية جديدة الأمم المتحدة الصحة الفلسطينية الدفاع المدني

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