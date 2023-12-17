المركز الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار: نوع جديد من الوقود خلال 20 عاما

قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، إننا نمر بتحول جذري من حيث الطريقة التي يتم بها تغذية العالم، وهذا يأتي بسبب مؤتمر الأطراف "cop"، حيث كان هناك التزام واضح بالانتقال من الكربون إلى الطريقة البديلة.

وأضاف رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن العالم سيعتمد على نوع جديد من الوقود الحيوي كبديل عن الطريقة المستخدمة حاليا، و ذلك خلال من 20 إلى 30 عاما، و لذلك نرى أن مصر دولة ذات أهمية في و متطلعة للتنمية في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وأشار، إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يقوم بالعديد من المبادرات داخل مصر، على سبيل المثال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و غيرها من المناطق، ليشارك البنك في دعم الاقتصاد المصري.

7 ملايين يورو تمويلات لمصر

تابع: البنك قدم لمصر تمويلات تقدر بحوالي ٧ مليون يورو ووجه الجزء الأكبر منها للقطاع الخاص، و سيتم تقديم المزيد في اطار منصة "حافز".