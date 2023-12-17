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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رهينة أطلق سراحه لـ مجلس الحرب الإسرائيلي: لا ترسلوا جنودا إلى الأنفاق

رهينة أطلق سراحه
رهينة أطلق سراحه لـ مجلس الحرب الإسرائيلي

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتطفات من اجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، وزميله في مجلس الحرب، بيني جانتس، مع مجموعة صغيرة ضمت رهائن مفرج عنهم وأقارب رهائن لا يزالون في غزة.

وحث المشاركون الوزراء على تقديم مبادرة إسرائيلية لصفقة أخرى لإطلاق سراح الرهائن.

ونقل عن رهينة لم يكشف عن اسمه قوله للوزراء: “ليس هناك وقت.. كل يوم يمر مرعب. ليس لديك أي فكرة عن نوع الوحوش التي نتعامل معها. إذا شعروا بالتهديد، فسوف يستخدمون الأسرى. لقد أخافونا من أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم الذخيرة ضد المدنيين، ولذلك كنا خائفين عندما كان القصف الإسرائيلي قريبا. كانوا قريبين جدا لدرجة أننا توسلنا إليهم أن يأخذونا من المبنى الذي احتجزنا فيه إلى الأنفاق حفاظا على الأمان، وفي مرحلة ما فعلوا ذلك”.

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وأضافت: “ لا ترسلوا جنودا إلى الأنفاق.. إنهم يتنقلون هناك بأعداد كبيرة. إنه خطر هائل على الجنود والرهائن”.

بدوره، قال جانتس: “قضية الرهائن لها الأولوية. لن أبقى في مكان حيث توجد إمكانية لإنجاز شيء ما فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن ولم يتم إنجازه. أولاً، يجب إعادة الرهائن. سيكون لدينا العمر كله لمحاربة حماس”.

جالانت جانتس غزة حماس

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