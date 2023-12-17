قصف إسرائيلي عنيف على حي التفاح في غزة واستشهاد فلسطيني

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني من عائلتي راضي والشوا بسبب قصف إسرائيلي استهدف ساحة الشوا المكتظة بالسكان بحي التفاح في غزة.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 90 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في بيان لها، في وقت سابق، إن حوالي 18800 فلسطيني، 70٪ منهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في غزة بين 7 أكتوبر و 15 ديسمبر.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى أكثر من 300 عامل في القطاع الصحي و86 صحفيا و135 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وحوالي 35 من طواقم الدفاع المدني.