قالت القوات الروسية أنها استطاعت تحرير بلدتي فيسيولويه بولي في جمهورية دونيتسك الشعبية و كريديانكا في مقاطعة خاركوف، بعد معارك حامية مع القوات الأوكرانية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية، ونقلت عنها وسائل الإعلام الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أنه وفقًا لهذه النجاحات فقد تم تحييد أكثر من 25 عسكريًا أوكرانيًا في دوبروبوليه وتحرير 72 مبنى خلال 24 ساعة، فيما يقول بتقدم سريع وكبير للقوات الروسية.

وأفادت الوزارة الروسية، باستمرار المعارك النشطة لتحرير بلدة بريكولوتنويه في مقاطعة خاركوف خلال توسيع منطقة السيطرة الخارجية.

وذكرت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 6 قنابل جوية و287 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 1410 عسكريين على المحاور القتالية كافة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو عدد كبير من الجنود، الذين خسرتهم أوكرانيا في ساعات.