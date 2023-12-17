أستاذ قانون دولي: قتـ.ل الاحتلال الإسرائيلي لأسراه في غزة بالخطأ فضيحة

قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إن قتل 3 إسرائيليين على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قصيرة وهم يرفعون الراية البيضاء يشكل فضيحة دولية تكشف عن قواعد الاشتباك المعمول بها لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور منير نسيبة خلال مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش"على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه ظهر للجميع أن جيش الاحتلال لا يلتزم بقواعد الاشتباك بل يقتل فقط ويطلق النار على كل ما يتحرك.

جنود الاحتلال

ولفت إلى أنه خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين في 2002 نشر قناصة تقتل كل ما يتحرك، إذا أخرج مواطن رأسه من الشباك يتم قنصه، وإحدى الأسر ظلت في البيت 10 أيام لا يمكنها سحب جثمان رب الأسرة من الطريق لدفنه.

وذكر أن الإسرائيليين الثلاثة حاولوا أن يخبروا جنود الاحتلال أنهم إسرائيليين لكن لم يتوقفوا عن استهدافهم، وأحد الثلاثة أصيب واختبأ في منزل ثم خرج فقتلوه أيضا، ما يعكس بشاعة جرائم الاحتلال في فلسطين.