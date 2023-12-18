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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد نجاحاته| التجاري وفا بنك إيجيبت يتوسع بمصر.. تفاصيل 

صدى البلد

حقق التجاري وفا بنك إيجيبت صافي ربح بعد الضرائب  1.43 مليار جنيه مصري خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقابل 592 مليون جنيه مصري خلال  نفس الفترة عام  2022 بزيادة قدرها 834.3 مليون جنيه مع نسبة نمو 140.9% ، حيث بلغ  صافي الدخل من العائد  3.05 مليار جنيه مصري عن التسعة أشهر من عام 2023 مقابل  1.8 مليار جنيه مصري عن نفس الفترة 2022 وذلك  بنسبة نمو قدرها 69%، وقد بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات  485.9 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام  2023  مقابل 335.2 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة 2022 بنسبة نمو 44.9% ،وقد بلغ صافى دخل المتاجرة مبلغ وقدره 244 مليون جنيه مصري عن التسعة أشهر 2023 مقابل 123.3 مليون عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022  بنسبة نمو قدرها  98%.

هذا الأداء  مدفوع بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، إلى جانب زيادة إجمالي الأصول إلى 79.7 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 61.7 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 18 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 29.2%

 

وقد حقق البنك طفرة كبيرة في القروض من حيث زيادة حجم المحفظة خلال الفترة الحالية - سبتمبر 2023 حيث سجل إجمالي القروض مبلغ 39.5 مليار جنيه مصري في نهاية هذه الفترة من 2023 مقارنة بمبلغ 32.1 مليار جنية مصري بنهاية العام الماضي لتسجل بذلك زيادة قدرها 7.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 23%، مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات، علماً بأن ذلك النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.

 

وقد نمت الودائع لتصل لنسبة زيادة قدرها 30.1% عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية العام الماضي، وتركزت بشكل أساسي في زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب حيث بلغت إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2023 مبلغ 68.3 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 52.5 مليار جنية مصري عن نهاية العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 15.8مليار جنيه مصري.

أما على صعيد الاستثمارات، فقد حقق التجاري وفا بنك طفرة نوعية في الحصة السوقية لأدوات الدخل الثابت (السوق الثانوي) والتي بلغت 18.37% في 30 سبتمبر 2023 مقارنة ب 11.56% العام الماضي بقيمة تداول 1.2 تريليون جنيه مصري مقارنة 485 مليار جنيه بنسبة نمو 147%. وقد واصل قطاع الخزانة وأسواق المال نجاحاته المثمرة حيث حقق التجاري وفا بنك المركز الثاني كمتعامل رئيسي في أسواق أدوات الدخل الثابت بحصة سوقية 20.7% في الربع الثالث 2023.

 

والجدير بالذكر، أن السيدة/ هلا صقر، رئيس مجلس إدارة التجاري وفا بنك إيجيبت  والسيد/ محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك والسيد/ إسماعيل دويري، مدير عام مجموعة التجاري وفا بنك والسيد/ معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت قد قاموا بقص شريط المقر الجديد والمركز الرئيسي في شارع التسعين بالتجمع الخامس.

 في 27 نوفمبر 2023 بحضور لفيف من قادة البنك من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبعض رؤساء الإدارات المعنية بالمشروع. وجاء هذا الاستثمار الضخم مؤكداً على أهمية التجاري وفا بنك إيجيبت بالنسبة للمجموعة ورغبتها في الاستثمار طويل الأجل في السوق المصري.

 

وقد أعلن البنك خبر الافتتاح في ملتقى الموظفين السنوي والذي ضم أكثر من 350 موظفا.ً

 

 

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