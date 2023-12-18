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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 6 فلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 6 فلسطينيين بينهم حالة خطيرة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكره الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة مداهمة واقتحامات واسعة لمناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 أشخاص برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

فيما هدم الاحتلال منزلا قيد الإنشاء بحجة البناء دون ترخيص في بلدة مجدل بني فاضل جنوب شرقي بانلس.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلية من عمليات المداهمة والاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية في أعقاب السابع من أكتوبرل الماضي، فيما صاحب هذا التصعيد اعتداءات متتالية من المستوطنين على السكان الفلسطينيين.

أصيب 6 فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة طوباس الضفة الغربية المحتلة الهلال الأحمر الفلسطيني

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