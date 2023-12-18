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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة الدول تنظم احتفالية ثقافية إحياء لليوم العالمي للغة العربية

احتفالية جامعة الدول
احتفالية جامعة الدول العربية

نظمت الأمانة العامة الاحتفالية الثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك بمقر الأمانة العامة، بحضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي العربي، والسفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبمشارركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء متخصصين في مجال اللغة العربية.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بموجب القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 لعام 1973، والذي بمقتضاه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وأقر بمقتضاه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.


وتحرص الأمانة العامة تنظيم احتفالية لليوم العالمي للغة العربية اهتماما منها باللغة العربية بها ولتمكينها على كافة الأصعدة، كونها العامل المستقل للحفاظ على الهوية العربية.


ويتضمن برنامج الاحتفالية محاضرات حول أصول اللغة العربية وتاريخها وانتشارها وظهور اللهجات المختلفة وتأثيرها وتأثرها باللغات الأخرى، وعلوم وفنون وآداب اللغة العربية، وأهم التحديات التي تواجه اللغة العربية وانتشار ظواهر مثل الفرانكوآراب، والخط العربي وأنواعه وجمالياته ودوره في انتشار الثقافة العربية.

وتضمنت الاحتفالية ايضا معرض للخط العربي تحت عنوان (فلسطين في القلب) متضمن لوحات حول هذا الشعار مقدم من مدرسة القلم لفنون الخط العربية وهي مدرسة مستقلة لتعليم فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية- بمشاركة فنانين في مجال الخط العربي، بالإضافة الى عمل عرض لتطبيقات الخط العربي على الخامات المختلفة، وورشة عمل حول كتابة الخط العربي بأنواعه واشكاله المختلفة للمشاركين مقدم من خطاطين من أكاديمية الخط العربي والزخارف بمعهد خليل اغا.

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