مدافع يوفنتوس يغيب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أن مدافعه نيكولو سافونا لن يشارك في كأس العالم للأندية ، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال خسارة فريقه 5-2 أمام مانشستر سيتي، حيث من المتوقع غياب اللاعب لأكثر من شهر.



وشارك اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 22 عامًا أساسيًا في جميع مباريات يوفنتوس الثلاث في دور المجموعات، لكنه غادر الملعب بعد مرور ساعة من اللعب بعد سقوطه على كاحله في الهزيمة الثقيلة يوم الخميس، وحل فيديريكو جاتي بديلًا له.



وأفاد يوفنتوس، أن سافونا خضع لفحوصات تشخيصية على كاحله الأيسر، والتي أظهرت إصابة خطيرة في الرباط الكبسولي، وقد بدأ اللاعب عملية إعادة التأهيل، وسيتم إعادة تقييم حالته خلال شهر.



وبعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، احتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة، وسيواجه ريال مدريد في دور الستة عشر يوم الثلاثاء في ميامي.

ومن المرجح أن يشارك جاتي، الذي حل بديلا لسافونا في فوز يوفنتوس الافتتاحي على العين، في الثلاثي الدفاعي للمدرب إيغور تيودور.