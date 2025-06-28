بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

احتفلت الفنانة ميرنا جميل بعيد ميلادها فى فرنسا، بحضور الإعلامية السعودية لجين عمران والمطربة السعودية زينة عماد والإعلامية نهى نبيل.

ميرنا جميل

ميرنا جميل

وعلقت ميرنا جميل على الصور التى نشرتها من عيد الميلاد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: "الاحتفال بعيد ميلادي هذا العام حدث لم أتوقعه وكان كل ما أحتاج إليه، أجواء لا تنسى ومكان أشبه بالحلم، ممتنة للغاية للذكريات التي صنعناها والرفقة التي حظيت بها ولكل الحب".

ميرنا جميل بطلة فيلم “الساحل الشرير”

من ناحية أخرى، تقدم الفنانة ميرنا جميل دور البطولة النسائية أمام الفنان على ربيع في فيلم “الساحل الشرير” الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث صور ربيع يوما واحدا في أحداث الفيلم، ومن المقرر استكماله بعد انتهائه من تصوير فيلمه الآخر "الصفا الثانوية بنات" الذى يواصل تصويره للعرض فى عيد الفطر 2025.

وتعود ميرنا جميل إلى السينما بعد غياب، حيث كان آخر تواجد سينمائى لها في فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وبيومى فؤاد وتم عرضه عام 2020.

يذكر أن ميرنا جميل قدمت في رمضان الماضي، بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة، وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.