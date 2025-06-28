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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
آية التيجي

على عكس الشائع، البشرة الدهنية تحتاج إلى ترطيب يومي منتظم، فإهمال الترطيب يُحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيوت، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب واللمعان الزائد.

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

لا يعني أن بشرتك دهنية أن تستغني عن الترطيب، بل على العكس! الترطيب المناسب يساعد على تنظيم إفراز الزيوت، ويحميك من الحبوب واللمعان، ويُحافظ على بشرتك صحية ومتوازنة.


وهناك مجموعة من الوصفات الطبيعية الآمنة والخالية من المواد الكيميائية، والتي تساعد على ترطيب البشرة الدهنية بشكل فعّال دون أن تترك ملمسًا دهنيًا أو تسبب تهيجًا، وفقا لما نشر في موقع Stylecraze، ومن ابرزها:

جل الصبار (الألوفيرا)

جل الصبار (الألوفيرا)

الطريقة:

خذي ملعقة صغيرة من جل الصبار الطبيعي.

طبقيه على بشرة نظيفة وجافة.

يُترك 10 دقائق ثم يُغسل بماء فاتر، أو يُستخدم كمرطب ليلي دون غسيل.
الفائدة:
يُمتص سريعًا، يقلل الاحمرار، ويمنح ترطيبًا خفيفًا دون ترك أي بقايا دهنية.

ماء الورد مع عصير الخيار

ماء الورد مع عصير الخيار

المكونات:

ملعقة كبيرة عصير خيار.

ملعقة صغيرة ماء ورد.
الطريقة:

اخلطي المكونين جيدًا.

بلّلي قطعة قطن وامسحي بها البشرة.

يُترك حتى يجف طبيعيًا دون غسل.
الفائدة:
– يُرطب، يهدئ البشرة، ويقلل من حجم المسام دون أن يُثقل الجلد.

ماء الورد مع عصير الخيار

الزبادي والعسل

المكونات:

ملعقة صغيرة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة عسل نقي.
الطريقة:

امزجي الزبادي والعسل.

ضعي الخليط على الوجه واتركيه 15 دقيقة.

اغسلي البشرة بماء بارد.
الفائدة:
يُغذي ويرطب البشرة بلطف، ويُقلل من التهابات الحبوب الناتجة عن انسداد المسام.

الشاي الأخضر وزيت شجرة الشاي

الشاي الأخضر وزيت شجرة الشاي

المكونات:

ملعقة كبيرة من منقوع الشاي الأخضر البارد.

قطرتان من زيت شجرة الشاي.
الطريقة:

استخدمي المزيج كتونر طبيعي.

امسحي به البشرة واتركيه حتى يجف تمامًا.
الفائدة:
يرطب البشرة وينقيها من الشوائب، ويمنع ظهور الحبوب بفضل خصائص زيت شجرة الشاي المطهّرة.

ترطيب البشرة البشرة الدهنية الترطيب الزيوت انسداد المسام ظهور الحبوب

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وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
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