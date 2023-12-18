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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان موعد أداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد

أفادت وسائل الإعلام الكويتية أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سيؤدي اليمين الدستورية الساعة العاشرة صباحاً الأربعاء المقبل، في جلسة خاصة لمجلس الأمة دعا إليها رئيس المجلس أحمد السعدون اليوم.

ووفقا لصحيفة "الراي"، وجه رئيس المجلس الدعوة رسمياً للجلسة الخاصة، وجاء فيها: "بعد التحية،،، بناء على طلب الحكومة كما جاء بكتاب سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 ديسمبر 2023 إعمالاً لأحكام المادة (60) من الدستور، واستنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أدعوكم لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 20من ديسمبر 2023 الساعة العاشرة صباحاً لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لليمين الدستورية».

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء نادى بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان الديوان الأميري أعلن في وقت سابق من السبت، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد ولاية دامت 3 سنوات.

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