رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يهنِّئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

هنأ الدكتور عادل زين الدين محمد موس، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة فوز سيادته في الانتخابات الرئاسية 2024م، وتجديد الشعب المصري ثقته في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن واستكمال مسيرة العطاء والتنمية والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموه وازدهاره.

وأعرب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن خالص سعادته بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة؛ لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، والوصول بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن يديم الله على مصر نعمة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ بلدنا العظيم من كل مكروه وسوء.