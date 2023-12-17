عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يطمئن على حالة السائحين المصابين في حادث الأتوبيس بالدير البحري

صدى البلد

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر، للإطمئنان على حالة السائحين الذين أصيبوا فى حادث انحراف حافلة سياحية عن الطريق بمنطقة البر الغربي بالقرنة غرب الأقصر.

على متنها 1250 سائحا.. تحليق 65 بالونا طائرا في سماء الأقصر

مصرع خمسيني أسفل قطار "الأقصر/ الإسكندرية" في سوهاج


وحرص المحافظ على الإطمئنان على الحالة الصحية للسائحين المصابين، والتأكد من توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية مع التأكيد على المتابعة المستمرة لحالتهم لحين تماثلهم للشفاء، موجها الشكر لحميع الاجهزة التي شاركت في سرعة الانتقال الى موقع الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة، وخاصة الاسعاف والشرطة والرعاية الصحية والوحدة المحلية، ما كان له أثر طيب لدى السائحين. 

كما التقى المحافظ بمسئولي الشركة المنظمة لرحلة السائحين، لمتابعة تقديم كافة الخدمات لهم، وتلبية رغبة من يرغب في استكمال العلاج بدولته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن مستشفيات الهيئة استقبلت 7 سائحين ثم ارتفع العدد إلى 14 مصابا بإصابات مختلفة من الجنسيات: (10 ألمان ـ 2 هولنديين ـ 1 اسباني ـ 1 مصري)، وتم إجراء الفحوصات الشاملة لهم للاطمئنان على حالتهم وتقرير خروج 9 حالات بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية وتم حجز 5 حالات ما زالوا تحت الملاحظة لاستكمال إجراءتهم الطبية.

وتوجهت إحدى أفراد المجموعة السياحية والتي تعمل طبيبة بأحد مستشفيات ألمانيا أثناء اصطحابها للمحافظ خلال تفقده للمصابين، بالشكر والتقدير على سرعة الانتقال للحادث والاجراءات التي تم اتخاذها، معربة عن إعجابها الشديد بمنظومة الصحة التي وصفتها بذات مستوى دولي وتقديرها لكل ما تم اتخاذه من إجراءات طبية.

IMG-20231217-WA0009
IMG-20231217-WA0009
IMG-20231217-WA0010
IMG-20231217-WA0010
IMG-20231217-WA0011
IMG-20231217-WA0011
IMG-20231217-WA0013
IMG-20231217-WA0013
IMG-20231217-WA0012
IMG-20231217-WA0012
IMG-20231217-WA0014
IMG-20231217-WA0014
IMG-20231217-WA0008
IMG-20231217-WA0008
الأقصر الهيئة العامة للرعاية الصحية الاطمئنان الدير البحري الرعاية الطبية الكاملة هولنديين حافلة سياحية حادث الأتوبيس حورس التخصصي مستشفي حورس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن مستقبل قطاع غزة

ترشيحاتنا

الفيفا يصدم الأهلي ويرفض طلبه قبل مواجهة فلومينينسي| ما هو؟

منظمة التحرير: نتنياهو أدخل الأموال إلى غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني

حكاية 13 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة.. ماذا قال وزير المالية عنها؟

جداول امتحانات الترم الأول 2024.. "أولياء أمور مصر" تطالب بمراعاة عيد المسيحيين

أمطار وشبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

فيديو

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ