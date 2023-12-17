محافظ الأقصر يطمئن على حالة السائحين المصابين في حادث الأتوبيس بالدير البحري

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر، للإطمئنان على حالة السائحين الذين أصيبوا فى حادث انحراف حافلة سياحية عن الطريق بمنطقة البر الغربي بالقرنة غرب الأقصر.



وحرص المحافظ على الإطمئنان على الحالة الصحية للسائحين المصابين، والتأكد من توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية مع التأكيد على المتابعة المستمرة لحالتهم لحين تماثلهم للشفاء، موجها الشكر لحميع الاجهزة التي شاركت في سرعة الانتقال الى موقع الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة، وخاصة الاسعاف والشرطة والرعاية الصحية والوحدة المحلية، ما كان له أثر طيب لدى السائحين.

كما التقى المحافظ بمسئولي الشركة المنظمة لرحلة السائحين، لمتابعة تقديم كافة الخدمات لهم، وتلبية رغبة من يرغب في استكمال العلاج بدولته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن مستشفيات الهيئة استقبلت 7 سائحين ثم ارتفع العدد إلى 14 مصابا بإصابات مختلفة من الجنسيات: (10 ألمان ـ 2 هولنديين ـ 1 اسباني ـ 1 مصري)، وتم إجراء الفحوصات الشاملة لهم للاطمئنان على حالتهم وتقرير خروج 9 حالات بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية وتم حجز 5 حالات ما زالوا تحت الملاحظة لاستكمال إجراءتهم الطبية.

وتوجهت إحدى أفراد المجموعة السياحية والتي تعمل طبيبة بأحد مستشفيات ألمانيا أثناء اصطحابها للمحافظ خلال تفقده للمصابين، بالشكر والتقدير على سرعة الانتقال للحادث والاجراءات التي تم اتخاذها، معربة عن إعجابها الشديد بمنظومة الصحة التي وصفتها بذات مستوى دولي وتقديرها لكل ما تم اتخاذه من إجراءات طبية.

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