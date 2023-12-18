حماس: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بغزة.. ولا تفاوض حتى يتوقف العدوان

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الإثنين، أنه لا تفاوض على صفقة الأسرى حتى يتوقف العدوان على شعبنا.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن “الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العدوانية في قطاع غزة”، مؤكدا أن “المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام تواصل المعركة ضد الاحتلال”.

وتابع: “وجود الاحتلال وحربه الشاملة على شعبنا هو السبب في كل ما يجري”.

ومنذ قليل، قال حمدان، إن النازيين الجدد ارتكبوا مجازر في جباليا ارتقى خلالها أكثر من مائة شهيد.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن “هناك قرابة 19 ألف شهيد خلال 73 يوما من العدوان على غزة”، موضحا أن الإدارة الامريكية شريك رئيسي في سفك دماء الشعب الفلسطيني.

وتابع: “نراقب الهجرة العكسية من إيلات إلى العقبة وغيرها”.

وأكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “هناك رسائل واضحة من غزة لمن راهنوا على تسوية مع العدوان”.