عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التطوير العقاري: فوز السيسي بالرئاسة يمهد لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة

السيسي
السيسي

تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية مؤكدا أن هذا النجاح الكبير يؤكد مدى حب المصريين و قناعتهم بقيمة الرئيس السيسي وقدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان وسط ما يحيط بها من تحديات .

وأكد المهندس داكر عبداللاه اللاه أن حالة الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ظهرت جلية لعالم كله في الانتخابات الرئاسية تأتي من رفض المصريين للاعتداءات التي تتم من قبل قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ورفضهم للحرب وكذلك لاستكمال مشروعات البناء والتنمية التي تتم على أرض مصر في مختلف المجالات .

و أضاف داكر عبد اللاه إلى أنه فيما يخص قطاع العقارات والتنمية العمرانية بشكل عام فقد شهدت مصر طفرة كبيرة جدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك مشروعات كبيرة وعملاقة جاري تنفيذها على أرض مصر ولابد من وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع خارطة طريق لهذه المشروعات لاستكمالها و النهوض بمصر بمختلف المجالات.

و أشار داكر عبد اللاه إلى أن المؤشرات والتقارير العالمية تشير إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي للطرق من خلال مشروعات الطرق التي تم تنفيذها ويجري تنفيذ طرق جديدة وهي بمثابة شرايين حياة تربط مصر ببعضها و تخلق على جانبيها تنمية عمرانية وحضارية جديدة متمثلة في المدن الجديدة التي تجري على أرض مصر .

و أوضح أن حالة الحراك السياسي والديمقراطية الموجودة على أرض مصر وما تمت فيه العملية الانتخابية من أجواء أمان واستقرار بمصر شهد بها العالم تشكل عنصر جذب متميز في استقطاب مستثمرين عرب وأجانب بالسوق المصري و كذلك تشكل عنصر ترويجي معهم لتصدير العقار خلال الفترة المقبلة .

الاستثمار العقارى شعبة الاستثمار العقارى اتحاد الغرف التجارية لجنة التطوير العقاري رجال الأعمال المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

مكنش بيهرز.. قصة شاب طلب الزواج من عفاف شعيب

ترشيحاتنا

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

أمير هشام: تقرير مفوضي الدولة بشأن استبعاد حسام المندوه استشاري.. ورحيلُه أقرب

طريقة سهلة وبسيطة لتحديد اتجاه قبلة الصلاة.. علي جمعة يؤكد صحتها

شركة فرنسية تعرض رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ