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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يوجه رسالة قوية لـ الحكومة بعد فوز الرئيس السيسي.. فيديو

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، رسالة للحكومة بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

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برلماني: الزخم الشعبي أمام لجان الانتخابات يدعم إقبال المستثمرين لمصر..فيديو

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النائب عمرو درويش: لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية ساعدت على إقبال المصريين


وقال عضو مجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية: "الحكومة ممثلة في الجهاز التنفيذي عليهم أخذ قرارات قوية ومحفزات للشعب بشأن احتياجاتهم في الفترة المقبلة، وتفادي الأخطاء التي وقعت فيها بالماضي".

 

وأضاف: "نحتاج تنمية أحزاب المعارضة لاستثمار الرأي الآخر في أي استحقاق مقبل، من خلال دخول الشباب في الأحزاب والتيارات السياسية للتعبير عن رأيهم وعرض مقترحاتهم ورؤاهم".

وأشار: "البرلمان متحمس للبدء في التشريعات والتعديلات المطلوبة التي تصب في مصلحة المواطن"، مضيفا: "هناك تحد كبير أمام القيادة السياسية بعد هذه النسبة التي شاركت في الانتخابات".

وأوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، "الزخم الشعبي أمام لجان الانتخابات يدعم الملف الاقتصادي من خلال إقبال المستثمرين لمصر"، مؤكدا "كان هناك كفاءة عالية في إدارة العملية الانتخابية".
 

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