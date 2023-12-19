عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بشرط عدم زواج.. جامعة الأزهر تفتح باب التسكين للطالبات السبت القادم

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، أن السبت القادم سيتم بدء تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية للقبول في المدن الجامعية بجامعة الأزهر.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعي، اتباع الخطوات التالية:
- بعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية، والتأكد من القبول، يتم سداد مصروفات السكن الجامعي للفصل الدراسي الأول.
- بعد سداد المصروفات يتم طباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة وهي:

- نتيجة الطالب
- إخطار إسكان الطالب
- استمارة كشف طبي
- طلب التحاق بالمدن الجامعية
- استمارة ضمان سداد الرسوم 
- استمارة التسكين / التعليمات / الإخلاء
- إقرار عدم الزواج للطالبات

وأوضحت جامعة الأزهر، أن تقديم طلبات الحالات الخاصة، سيبدأ من الأربعاء 20 ديسمبر 2023، ويستمر طوال أيام التسكين للطلاب التي لم تظهر نتيجة القبول لهم.

ويشترط للحالات الخاصة، تقديم أصل شهادة وفاة الوالد في نفس العام الدراسي، لمن توفى والده.

كما يشترط تقديم تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة للحالات المرضية، وحال وجود أي شكوى يتم التوجه إلى إدارة المدينة لفحص الشكوى.

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن جدول تسكين الطلاب والطالبات في المرحلة الثانية (سنوات النقل - الفرق النهائية) بجميع الكليات بالقاهرة، وهو كالتالي:

جامعة الأزهر تسكين المدن الجامعية السكن الجامعي مصروفات السكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

التصدير ليس السبب.. مسئول حكومى يكشف المستور فى أزمة البصل

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

ترشيحاتنا

نجم ميلان الإيطالي على رادار الدوري السعودي

صلاح وهالاند ودي بروين في المقدمة.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي.. انتهاء اجتماعات مفاوضات سد النهضة

رئيس الوزراء: مناقشات لضم قطاعات جديدة في برنامج الطروحات الحكومية

عضوة بالبرلمان البلجيكي: الحاخامات اليهود دعوا إلى اغتصـ اب الفلسطينيات.. وإسرائيل ترد

الوضع مأساوي.. اليونيسف: مرحاض واحد لكل 700 شخص في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لـ التهاب الجيوب الأنفية.. الزكام أبرزها

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ