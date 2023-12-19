بشرط عدم زواج.. جامعة الأزهر تفتح باب التسكين للطالبات السبت القادم

أعلنت جامعة الأزهر، أن السبت القادم سيتم بدء تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية للقبول في المدن الجامعية بجامعة الأزهر.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعي، اتباع الخطوات التالية:

- بعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية، والتأكد من القبول، يتم سداد مصروفات السكن الجامعي للفصل الدراسي الأول.

- بعد سداد المصروفات يتم طباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة وهي:

- نتيجة الطالب

- إخطار إسكان الطالب

- استمارة كشف طبي

- طلب التحاق بالمدن الجامعية

- استمارة ضمان سداد الرسوم

- استمارة التسكين / التعليمات / الإخلاء

- إقرار عدم الزواج للطالبات

وأوضحت جامعة الأزهر، أن تقديم طلبات الحالات الخاصة، سيبدأ من الأربعاء 20 ديسمبر 2023، ويستمر طوال أيام التسكين للطلاب التي لم تظهر نتيجة القبول لهم.

ويشترط للحالات الخاصة، تقديم أصل شهادة وفاة الوالد في نفس العام الدراسي، لمن توفى والده.

كما يشترط تقديم تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة للحالات المرضية، وحال وجود أي شكوى يتم التوجه إلى إدارة المدينة لفحص الشكوى.

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن جدول تسكين الطلاب والطالبات في المرحلة الثانية (سنوات النقل - الفرق النهائية) بجميع الكليات بالقاهرة، وهو كالتالي: